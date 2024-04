Judo - Antonio Esposito si giocherà il bronzo nei -81 kg agli Europei di Zagabria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 14.39: Il francese Gaba batte il bulgaro Hristov ed è in semifinale nei -73 kg 14.38: La slovena Leski supera la tedesca Pohl e si qualifica per la semifinale ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 13.47: Uno shido a testa per Russo e Cabana Perez 13.47: Secondo shido per Eriksson 13.47: Sul tatami ora Savita Russo contro la spagnola Cabana Perez per gli ...

Continua a leggere>>