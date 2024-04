Josh O’Connor ha trovato il segreto per un taglio di capelli a prova di ogni difetto

(Di venerdì 26 aprile 2024) Seè la star del momento non è solo merito delle sue innegabili doti da attore, ma anche del suo hairstyle. Quando si sceglie undi, la prima cosa da valutare è la forma del volto con tutte le particolarità che si vogliono enfatizzare o, al contrario, nascondere. Parliamo, per esempio, di una fronte molto spaziosa, di un mento appuntito oppure delle orecchie a sventola che si possono “camuffare” perfettamente, a detta degli esperti, con unche segue i perimetri del viso e che nasconde i lati. La regola degli hair stylist è questa, da sempre. Ma, come tutte le regole, prima o poi trova qualcuno disponibile a sovvertirla e questo qualcuno è l'attore del momento,, protagonista del film Challengers insieme a Zendaya e Mike ...

Zendaya ospite a Che tempo che fa con Josh O’Connor e Mike Faist , protagonisti di Challengers , il nuovo attesissimo film di Luca Guadagnino in arrivo al cinema dal 24 aprile La star internazionale Zendaya , una delle interpreti più iconiche del panorama mondiale con tempo raneo, ospite in esclusiva ... Continua a leggere>>

Attore britannico classe 1990, noto per la sua interpretazione nel drama La terra di Dio – God’s Own Country, ruolo da protagonista per il quale si è aggiudicato un British Independent Film Awards come Miglior attore, nel 2017, Josh O’Connor ha raggiunto la fama internazionale nel 2019 ricoprendo ... Continua a leggere>>

Uno è Patrick Zweig (l'attore è Josh O'Connor), che a giudicare da come vive è più sregolatezza che genio (uno che gira di torneo in torneo senza il becco di un quattrino, che per dormire o in ...

Continua a leggere>>

Per certi versi, è come un'epifania: Tashi, oggetto dell' irrefrenabile desiderio dei personaggi interpretati da Josh O'Connor e Mike Faist , vive in funzione della passione che si sprigiona davanti ...

Continua a leggere>>