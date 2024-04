Che Tempo Che Fa torna con Zendaya | Josh O’Connor e Mike Faist ospiti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024)conO'Connor e(US Mongi Comunicazione) Dopo una lunga “pausa pasquale”, CheChe Fadomenica 14 aprile con una star internazionale:. L’attrice, cantante e ballerina di Oakland, una delle interpreti più importanti del panorama mondiale conraneo, sarà ospite di Fabio Fazio insieme a, in occasione dell’uscita del nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, che li vede protagonisti., già star di Dune – Parte Uno e Dune – Parte Due, della trilogia di Spider-Man e vincitrice di due Emmy e un Golden Globe per la pluripremiata serie tv Euphoria, sarà per la prima volta ospite in Italia sul ...