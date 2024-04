Josh O’Connor | chi è la fidanzata Margot Hauer-King

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) Attore britannico classe 1990, noto per la sua interpretazione nel drama La terra di Dio – God’s Own Country, ruolo da protagonista per il quale si è aggiudicato un British Independent Film Awards come Miglior attore, nel 2017,ha raggiunto la fama internazionale nel 2019 ricoprendo il ruolo del Principe Carlo nell’acclamata serie tv The Crown. Recitando con un cast stellare di cui fanno parte Emma Corrin, Helena Bonham Carter, Marion Bailey, Gillian Anderson e tutti gli attori che nelle quattro stagioni dello show Netflix hanno interpretato i membri della famiglia reale,era noto e apprezzato anche prima della seconda metà del 2017. Aveva infatti preso parte a episodi di serie tv come Lewis, Doctor Who, Law & Order: UK, Peaky Blinders, entrando a far parte della nota serie tv ...