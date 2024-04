Simona Izzo | Mi hanno chiesto più volte di fare L’Isola dei Famosi - ecco cosa ne penso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 20 aprile 2024)nel corso della propria carriera televisiva ha partecipato a Pechino Express e al Grande Fratello Vip, ma non la vedremo mai adei. Lo ha dichiarato lei stessa a TvTalk. “deinon è il mio reality preferito, mimoltedi farlo e l’idea di dimagrire mi è sempre piaciuta, ma di lottare ed essere così agonistici no. Non ce l’ho fatta. Vladimir Luxuria mi piace tantissimo nei suoi interventi insieme ad Ilary, in questo momento ci vogliono ore di volo. Le mancano ore di volo per diventare una conduttrice empatica. È un programma difficilissimo daperché è in diretta, hai il ritorno, non è semplice”. L’attrice ha poi continuato: Ioche ...