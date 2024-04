LIVE Italia-Scozia 7-7 - Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | Skeldon conquista nuovamente la parità!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? In avanti di Sgorbini, quante buone occasioni sprecate… 38? Calzio stoppato da Seye, le azzurre adesso vanno dentro i 22! 37? Rigoni e Giordano non si capiscono e perdono palla, peccato perchè il resto dell’azione era stato eccellente. 36? Nelson trasforma la meta, si torna in! 35?sfrutta il lavoro fatto dalla mole e va in meta, reazione immediata della. 34? Laprova a ripartire con una touche dentro i nostri 22. 33? Rigoni trasforma la meta, le azzurre si portano sul +7! 32? ANDIAMOOOOOOOOO! D’Incà continua il suo periodo d’oro, fa 20 metri praticamente da sola e va a meta! 31? Brave le azzurre a portare fuori Lloyd. 30? Nuova palla persa dall’, troppi rischi in situazioni in cui si ...