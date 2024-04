LIVE Paolini-Rybakina - WTA Stoccarda 2024 in DIRETTA | l’azzurra sogna una nuova impresa contro la n 4 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale del WTA 500 ditra Jasminee la kazaka Elena. Quarto confronto diretto tra le due giocatrici, conche guida 2-1 dopo aver usufruito in due occasioni del ritiro dell’avversaria. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la polacca Iga Swiatek e la britannica Emma Raducanu., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento dopo aver lasciato un gioco a Sara Errani nel derby di primo turno ed aver superato in due combattuti set una ritrovata Jabeur. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera,ha poi ...