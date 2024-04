Intervista impossibile a Eduardo De Filippo - un gigante del teatro

Massimo Ghini e Paolo Ruffini con “Quasi amici” arrivano al Teatro Eduardo De Filippo di Napoli. Sul palco del Teatro Eduardo De Filippo , diretto artisticamente da Roberta Stravino e sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37, da giovedì 14 a sabato 16 marzo arriverà il duo Massimo Ghini e Paolo Ruffini ... Continua a leggere>>

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano in scena “Il vedovo allegro” , scritto e diretto da Carlo Buccirosso . Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano , sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37 e diretto artisticamente da Roberta Stravino da giovedì 4 a sabato 6 aprile, alle ore 20:45, sarà in scena “Il ... Continua a leggere>>

Salerno, incendio di deposito abusivo rifiuti solidi in via De filippo: intervento Vigili del Fuoco - StampaAlle prima luci dell’alba la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno è stata attivata per l’incendio di un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti in via eduardo De filippo, nella ...

Le stelle di Eleonora: Don Alfonso 1890, dove in tavola si porta il territorio e la storia ispira nuove idee - Un ristorante di famiglia, da oltre 50 anni, rinnovato nelle forme, intatto nei sapori. Il piatto che vale il viaggio Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino ...

Maschere, disegni e burattini di Giancarlo Santelli in mostra a Bari: "Apprezzato da De filippo, Scola e Troisi" - La mostra gratuita alla libreria Svoltastorie raccoglie opere e materiale documentaristico sulla figura dell'attore e artigiano originario di Santeramo, che ha portato la Commedia dell'Arte anche in F ...

