Massimo Ghini e Paolo Ruffini al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano con “Quasi amici”

"I no? Sono importanti quanto i sì. Noi attori conosciamo i nostri limiti". La nostra intervista a Massimo Ghini e Sergio Assisi , protagonisti di Gloria , serie rivelazione Rai. Un grande successo , ... (movieplayer)

Massimo Ghini stizzito per una battuta non le manda di certo a dire e sbotta con i giornalisti: ecco cosa è successo. L’intervista rilasciata da Massimo Ghini non è di certo passata inosservata. ... (cityrumors)