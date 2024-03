L’isola di Isca che fu di Eduardo De Filippo si potrà visitare | c’è l’accordo con i privati

Italia, commercio estero gennaio in surplus di 2,7 mld euro - Istat

ROMA (Reuters) - L'Italia ha registrato a gennaio un surplus commerciale con il resto del mondo di 2,655 miliardi di euro rispetto a un deficit di 4,236 miliardi nello stesso mese del 2023, con l'avan ...msn

Domande Frequenti Professionali: L'aglio Cotto Fa Bene: Opinione degli esperti di Maria Arienti Postgraduate in Nutritional Support/Bachelor in Nutrition · 13 years of experience · Argentina L'aglio cotto ha gli stessi benefici per la salute dell'aglio cru ...msn

Cronistoria — Iran: misure restrittive dell'UE: Le misure restrittive si applicano ora a un totale di 223 persone e 37 entità. Consistono nel congelamento dei beni, nel divieto di viaggio nell'Unione europea e nel divieto di mettere fondi o risorse ...consilium.europa.eu