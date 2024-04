Milan-Inter - Lautaro Martinez | Abbiamo sofferto tant - ci meritiamo questa festa

Milano, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby, in casa del Milan. Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arrivato in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)

E' campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, l'Inter. I nerazzurri conquistano la seconda stella con 5 giornate d'anticipo nel modo più dolce possibile, grazie al trionfo nel derby sul Milan, sconfitto 2-1 ed è la sesta volta di fila in una stracittadina, grazie ai gol di Acerbi al 18' e Thuram al 49'. Inutile per i rossoneri la rete di Tomori all'80'. Finale nervoso con tre espulsi: Theo e Calabria per il Milan e Dumfries per ... (firenzepost)

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Milan-Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Empoli, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Thuram FLOP: Calabria voti: MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Calabria 4, Gabbia 6, Tomori 6.5; Musah […] (calcionews24)

La seconda stella nel derby. Lo scudetto in faccia al Milan, nel loro stadio, sotto i loro occhi. L’umiliazione finale. l’apoteosi nerazzurra completa. L’Inter è campione d’Italia per la 20esima volta. Ma questa non ha precedenti. Non solo per la cifra tonda, un traguardo storico sognato da anni, conquistato con cinque giornate d’anticipo, raggiunto prima dei cugini, che colloca ufficialmente i nerazzurri alle spalle della Juventus, staccando i ... (ilfattoquotidiano)

Dopo il gol di Thuram molti Tifosi del Milan hanno deciso di lasciare San Siro per non vedere la festa Scudetto dell'Inter. Ma uscendo dallo stadio hanno trovato diversi supporter nerazzurri pronti a prenderli in giro.Continua a leggere (fanpage)