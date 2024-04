Marotta | Inter lepre per tanto tempo! Molte pressioni gestite bene

Grande festa a Milano: l’Inter conquista il suo ventesimo scudetto. Le parole di Giuseppe Marotta su Sky Sport 24 dopo il trionfo nel derby. – Giuseppe Marotta dichiara: «Questo è un obiettivo che cercavamo. Lo dedico al nostro presidente Zhang, che non è qui con noi ma ha sofferto insieme a noi. Lo abbiamo sentito dopo la partita. A lui la dedica e ai nostri splendidi e straordinari tifosi. Non solo a quelli sugli spalti ma anche in quelli in ... (inter-news)

Milano, 22 aprile 2024 - Una parte di Milano gioisce, l’altra mastica amaro. Il calcio è così, a volte dà e a volte toglie. Due anni fa fece festa il Milan, e l’Inter si buttò via nel recupero di Bologna, quest’anno i nerazzurri si sono presi la rivincita con cinque giornate di anticipo e nel modo più bello: vincendo il derby. Sono venti Scudetti per l’Inter, il primo della carriera per Simone Inzaghi. La Milano nerazzurra fa festa, quella ... (sport.quotidiano)

"La dedica principale è per Steven Zhang, che ha sofferto a distanza. Dedica per i tifosi impeccabili. E poi i meriti, in primis di Simone Inzaghi. Inzaghi è artefice e leader di questo gruppo. Poi Ausilio, Baccin, Zanetti, tutti i dipendenti, donne e uomini. Abbiamo curato i particolari. La seconda stella è un traguardo storico e straordinario". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, Intervistato da Dazn dopo la ... (quotidiano)