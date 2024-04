Ciclismo | stagione intensa Cinque gare in lucchesia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’associazione Pedale Pesciatino organizza nella nostra zonaciclistiche competitive, inserite nei calendari nazionali e internazionali di Fci e CONI. Alla presentazione – al Media Center Sassoli della Regione Toscana, a Firenze – hanno partecipato: Federica Fratoni dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa; Mario Puppa e Marco Niccolai, consiglieri regionali; Paolo Pagni, presidente del Pedale Pesciatino; Alessio Spelletti, consigliere comunale di Pescia; Saverio Metti, presidente regionale della Fedre l’ex campione Francesco Casagrande. Si inizia domenica 14 aprile, con la prima edizione della "Granfondo Puccini - Città di Lucca", in omaggio al Maestro. La partenza alle 9 dal Baluardo di San Frediano; due i percorsi: medio, 80 km e lungo, 96. Poi la seconda "Granfondo del Vento", il 25 aprile. ...

In gara Esordienti, Allievi – una squadra in Toscana l’altra al trofeo Renzi – e Juniores: podio solo per Barbini (Esordienti primo anno) CHIARAVALLE, 25 marzo 2024 – Iniziata la stagione del ... (vallesina.tv)

Sono 37 le gare ciclistiche in Provincia di Firenze inserite nei vari calendari. Dilettanti: 27/4 Lastra a Signa; 28/4 Cronoscalata Capraia Fiorentina-Castra; 19/5 Trofeo Matteotti a Marcialla; 15/6 ... (sport.quotidiano)

Postpischl trionfa a Pontassieve. Il Team Valdinievole fa festa - Brillante giornata quella di domenica per il Ciclismo della Valdinievole e segnatamente per il Team che porta questo nome e per la Pol. Monsummanese che continua ad ottenere con la formazione juniores ...lanazione

LIVE Freccia del Brabante 2024 in DIRETTA: gara incerta, Albanese e Busatto per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Freccia del Brabante 2024. La classica che segna una linea di mezzo tra le corse sulle pietre ...oasport

Freccia del Brabante 2024 oggi: orari, favoriti, tv, altimetria. Percorso pieno di muri, Carapaz cerca il rilancio - La stagione delle grandi classiche ciclistiche continua. L’appuntamento di fine settimana sarà l’Amstel Gold Race, ma prima ci sono corse che sono ben più di gare di preparazione. Torna oggi la ...oasport