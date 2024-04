Cinque operatori umanitari uccisi a Gaza Gli Usa sollecitano Israele ad “indagare rapidamente”

Alcuni casi di Scabbia sono stati segnalati all’interno della casa residenza anziani ‘ Fiorella Baroncini ’, struttura da 70 posti gestita dall’Asp in via Montericco. Al momento, i contagi sarebbero ... (ilrestodelcarlino)

Il giudice per le udienze preliminari ha rinviato a giudizio cinque operatori sociosanitari della residenza per disabili "Giuseppe Seppilli" di via Foro Boario a Brescia. Come riporta BresciaToday ... (today)