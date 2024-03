San Giovanni La Sala Conferenze di Palomar sarà intitolata a David Sassoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arezzo, 18 marzo 2024 – Arriverà a SanValdarno il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato per l’evento in programma sabato 6 aprile alle 17,30 a. Lagrande della Casa della culturaMaria, presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino al giorno della sua morte, avvenuta l’11 gennaio 2022, nel corso della IX legislatura. Giornalista, conduttore televisivo e membro del Parlamento europeo dal 2009, ha giocato un ruolo di primo piano nel formulare l’idea di una Europa della solidarietà in grado di promuovere politiche forti ben oltre la sola unione monetaria, con una politica estera e una difesa comuni e in grado di avere un peso a livello internazionale. Come è stato ...