Una sala lettura della Biblioteca Gallaratese di Milano sarà dedicata a Victoria Amelina

(Di lunedì 25 marzo 2024) Alla scrittrice ucraina, uccisa da un missile russo nell’estate del 2023,intitolata domani 26 marzo 2024 ladi(via Giacomo Quarernghi 21). È una scelta politica di grande valore simbolico. Perché Vika, come la chiamavano gli amici, è stata una scrittrice e poetessa sempre attiva nella difesa dei diritti umani e nel documentare i crimini di guerra russi. È morta a soli trentasette anni, in seguito alle ferite di un attacco missilistico a Kramatorsk.è quindi una martire per tutto il mondo democratico. Ed è per questo motivo che il Comune intitola unaalla libertà di informazione a lei e a ...