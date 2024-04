Il banchetto di nozze - Lily Gladstone e Bowen Yang nel remake del film di Ange Lee

Si chiude con un'archiviazione la vicenda del Banchetto di nozze non pagato e della 'fuga' degli sposini all'estero. Lo sposo ha saldato il conto, ma il ristoratore sostiene che manchino ancora 1500 euro.Continua a leggere Continua a leggere>>

Momenti di vero e proprio terrore durante un matrimonio all'Hacienda Los Arcángeles in Messico, dove è scoppiato un pericoloso incendio che ha provocato numerosi feriti . Secondo le fonti locali, sarebbe divampato durante il Banchetto di nozze e avrebbe provocato decine di feriti e alcuni ...

Il rogo in pochi minuti ha messo fine all'illusione di un matrimonio idilliaco in Messico. Dai primi rilievi risulta che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito negli impianti della sala eventi, scattato da un fuoco artificiale allestito per la scena.

