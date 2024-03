Banchetto di nozze si trasforma in inferno | fiamme finte diventano vere e distruggono tutto | 27 feriti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il rogo in pochi minuti ha messo fine all'illusione di un matrimonio idilliaco in Messico. Dai primi rilievi risulta che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito negli impianti della sala eventi, scattato da un fuoco artificiale allestito per la scena.