Banchetto di nozze si trasforma in inferno | fiamme finte diventano vere e distruggono tutto | 27 feriti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Momenti di vero e proprio terrore durante un matrimonio all’Hacienda Los Arcángeles in Messico, dove è scoppiato un pericoloso incendio che ha provocato numerosi. Secondo le fonti locali, sarebbe divampato durante ildie avrebbe provocato decine die alcuni ricoverati tra gli invitati. Qui si erano radunati circa 2mila invitati per partecipare a un matrimonio di lusso organizzato da un rinomato wedding planner. Si doveva festeggiare l’unione tra due rampolli di due ricche famiglie della zona, proprietari di importanti catene di supermercati del paese americano, ma la cerimonia si è rivelata un incubo.Leggi anche: Islanda, la lava incandescente torna a minacciare. Evacuazioni Il video ha fatto il giro del web La vicenda si è verificata lo scorso sabato 16 marzo a San Miguel de ...

