I contribuenti americani pagheranno lo stipendio ai soldati ucraini che combattono al fronte contro la Russia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un altro favore a Donald Trump. Joe Biden ha infatti stabilito che saranno ia pagare loaichealla. L’Amministrazione USA salderà anche gli stipendi per gli impiegati pubblici e le pensioni per chi dal lavoro si è ritirato. In effetti 8 dei 60,7 miliardi di dollari del “pacchetto di aiuti” per Kiev è destinato all’assistenza non militare. L’apparato statale è quasi fallito. Non ha più soldi e, senza soldi, le forze armate si fermano così come uffici pubblici, sanità, trasporti e quel poco che resta della “macchina pubblica”. Il presidente statunitense ha “fatto sborsare” aglialtri 95 miliardi di dollari per sostenere Ucraina, ...