Gratta e Vinci - lo stop è UFFICIALE | su internet non si parla d’altro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 aprile 2024), adesso lo: il tagliando non ha dato le risposte cercate. E suin questo momento non sidavveroCi sono quei tagliandi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli immette sul mercato che non riescono in nessun modo a fare breccia nel cuore degli utenti. E dopo un periodo di prova, corretto, perché sappiamo benissimo come possa succedere di tutto da un momento all’altro, vengono altrettanto giustamente messi da parte.pati. E chiusi.la chiusura di un(AnsaFoto) – Ilveggente.itEd è proprio questo il caso, anche se c’è da dire che i clienti “abituali” dei, quelli che di ...