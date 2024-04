Geppi Cucciari crea un tavolo di sole donne per parlare di impotenza maschile | l’iconica risposta a Bruno Vespa

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ha fatto molto discutere la puntata di Porta A Porta diin cui sono stati chiamati sette uomini adi aborto, per questo motivoha deciso di rispondere a tono realizzando uno splendido siparietto super-serio nel suo show di Rai3, Splendida Cornice. In uncon sopra scritto, la conduttrice in maniera molto seria ha affrontato insieme alle sue sei ospitiun dibattito sull’e sulla presunta relazione fra quel disturbo e l’acquisto di macchinoni. “Comprarsi un suv può essere un rimedio efficace contro l’?“, ha chiesto tutta seria...

