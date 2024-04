Suv e impotenza - parliamone con sette donne L’esilarante risposta di Geppi Cucciari al Porta a Porta sull’aborto con soli uomini – Il video

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sepossono parlare di aborto, allorapossono discutere di Suv emaschile. È accaduto ieri sera su Rai 3, nel corso del programma Splendida Cornice, dove la conduttriceha organizzato un tavolo esilarante tutto al femminile per dibattere di un tema surreale: la presunta relazione tramaschile e macchinoni. «Comprarsi un suv può essere un rimedio efficace contro l’maschile?», domanda tutta seriaalle ospiti in studio: ci sono l’attrice Valeria Solarino, la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l’avvocata Ester Viola, l’attrice Federica Fracassi, l’analista politica Martina Carone e, infine, l’ingegnera aerospaziale Amalia ...

