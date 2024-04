Empoli - Corsi | Salvezza? Ecco quanti punti serviranno…

“Siamo contenti del lavoro di Nicola, è puntiglioso, determinato, pieno di carica emotiva in senso positivo. Non riesco a cogliere mai nessun tipo di difficoltà o aspetti negativi su quello che c’è da fare. Inseguiamo una salvezza che può essere definita miracolosa, ora ci sentiamo di giocarcela fino alla fine”. Lo ha detto il presidente dell’ Empoli , Fabrizio Corsi , intervenuto alla puntata numero 729 di ‘La Politica nel pallone’ su Rai GR ... (sportface)

Rebecca Corsi è intervenuta ai microfoni di Dazn prima della partita casalinga dell’Empoli contro il Napoli Rebecca Corsi, vice-presidente e amministratore delegato dell’Empoli, ha parlato a Dazn della sfida contro i campioni d’Italia in carica del Napoli al Catellani. PARTITA – «Siamo consapevoli dell’importanza della gara, qualsiasi risultato uscisse fuori non finisce il campionato. Per […] (calcionews24)