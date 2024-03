Napoli | Lobotka e il futuro di Gaetano e Folorunsho

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il centrocampista delStanislavè stato premiato come miglior calciatore slovacco del 2023. Al momento della premiazione ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco. “Una gioia indescrivibile, sono contento di aver vinto questo trofeo. Si tratta di uno stimolo in più per me, sono orgoglioso. Quando inizi a giocare a calcio sogni un giorno di poter raggiungere questo titolo”. L’altro slovacco a“Hamsik ne ha vinti otto, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno come me per lo scudetto che abbiamo vinto con il. Ho sempre fatto il tifo per Marek quando era in corsa per questo premio e so che adesso anche lui fa il tifo per me. Ero molto nervoso, non pensavo di vincere. La vittoria mia è un premio per tutta la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno con il”. ...