Gaetano e Folorunsho | solo uno può tornare | quale scelta conviene al Napoli

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ildeve seriamente iniziare a pensare alla prossima stagione e uno dei primi dubbi da sciogliere è chi trattenere tra i vari calciatori rientranti dai prestiti. La brutta sconfitta ottenuta per 0-3 contro l’Atalanta in casa ha spazzato via ogni velleità sulla possibile rimonta alla zona Champions League del. De Laurentiis e la dirigenza azzurra possono mettersi l’anima in pace, i partenopei nella prossima stagione non disputeranno la massima competizione europea, a meno di un vero e proprio miracolo. Ancora alla portata, invece, resta la qualificazione all’Europa League e alla Conference League. Soprattutto la prima potrebbe far gola. Ricordiamo che dalla prossima stagione, infatti, con i nuovi format delle competizioni UEFA, non ci saranno squadre retrocesse dalla Champions League. Ciò vuol dire una competizione sicuramente meno ...