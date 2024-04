Il club ha speso 12 milioni per il giocatore e non possono essere sprecati Anche contro il Frosinone è stata scelta un’altra opzione Riecco il Monza | il girone da fantasma di Karlsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quando al 59’ di quel-Bologna Motta tolseper mettere Saelemaekers nessuno, e tantomeno il diretto interessato, poteva immaginare che quella sarebbel’ultima maglia da titolare diin campionato. Dopo quel 28 settembre per Jesper è arrivato il diluvio: cinque panchina di fila, due mesi in infermeria per guarire da una distorsione al ginocchio, altre cinque panchine, il contentino di 11 minuti nel finale della sfida col Verona, un nuovo infortunio (distorsione alla caviglia) e le ultime due esclusioni con Salernitana e. Per farla breve: daquello diè stato uninfernale, 198 giorni punteggiati quasi solo di delusioni, eccezion fatta, in aggiunta a quell’appendice ...