Il traguardo. Anche Monza avrà un anello da competizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024)è terra di sport. Non solo pista di Formula 1, madi atletica. Con l’Atleticae la Forti e Liberi. Ma una vera pista, da 400 metri, non c’è mai stata. Un paradosso.se il futuro cambierà passo. Perché in via Rosmini grazie a 2,8 milioni del Pnrr, il centro sportivo del Chiolo sarà completamente rinnovato. E ci sarà spazio per una "pista seria, omologata dalla Federazione" per l’atletica oltre ai campi da calcio e rugby. "C’è molto potenziale, c’è una bella cultura – riconosce il presidente Fidal Lombardia, Gianni Mauri –. Speriamo possa diventareun bel centro per la sport terapia e per gli atleti paralimpici". In particolare, l’di atletica leggera, attualmente in stato di totale degrado, sarà completamente rifatto (400 metri a 6 corsie), verranno ...