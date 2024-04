(Di giovedì 25 aprile 2024) All'arrivo della polizia dentro non c'era più nessuno ma poco distante sono stati fermati i due arrestati; i due sarebbero stati trovati in possesso di merce risultata rubata nelL'articolo proviene daPost.

Tre uomini, di età compresa fra i 33 e 43 anni, tutti cittadini rumeni e senza fissa dimora L'articolo Firenze : maxi furto con spaccata in negozio di occhiali di via Marconi. Tre persone fermate in aeroporto proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

firenze: furto in un centro estetico. Arrestata una coppia - All'arrivo della polizia dentro non c'era più nessuno ma poco distante sono stati fermati i due arrestati; i due sarebbero stati trovati in possesso di merce risultata rubata nel centro ...

Continua a leggere>>

furto in centro estetico a firenze: arrestata una coppia - Una italiana di 31 anni e un tunisino di 43 sono stati arrestati dalla polizia per un furto avvenuto ieri sera in un centro estetico di via Gui, a ...

Continua a leggere>>

Husqvarna 701 Supermoto (2017 - 19) usata a firenze - Annuncio vendita Husqvarna 701 Supermoto (2017 - 19) usata a firenze - 9429028 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Continua a leggere>>