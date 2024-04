Firenze | furto di occhiali per oltre 50mila euro | 3 fermi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, coadiuvati in fase operativa dai militari della Compagnia di Pisa e da personale della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa, hanno sottoposto a fermo tre uomini, di età compresa fra i 33 e 43 anni, tutti cittadini romeni e senza fissa dimora, ritenuti responsabili delcon spaccata perpetrato ai danni del negozio di ottica 'Bottega di Sguardi', nella centralissima via Marconi, durante la notte del 26 marzo. Gli indagati, utilizzando una Fiat 500 di colore rosso come ariete, hanno sfondato la porta d'ingresso al fine di penetrare all'interno del negozio rubando prodotti per un valore di50 mila. Una volta entrati nel negozio, in circa 30 secondi, gli indagati sono riusciti a saccheggiare la bottega arrecando danni dall'elevato valore economico. ...