Emergenza violenza e carenze strutturali a Sollicciano | la crisi della polizia penitenziaria a Firenze

(Di mercoledì 24 aprile 2024) di Pietro Mecarozzi "Siamo sotto tiro, appena indossiamo la divisa diventiamo il nemico da colpire: è normale che nessuno voglia più fare questo lavoro". Marco è un agente dida oltre dieci anni. Ne ha viste di tutti i colori. "Ci ho fatto il callo", esordisce, per poi correggersi subito dopo: "però è arrivato a un punto di non ritorno". E per fare degli esempi non c’è bisogno neanche di andare troppo indietro nel tempo: "Domenica sono stati aggrediti tre miei colleghi – racconta –, io potevo essere il quarto, ero lì con loro. Fortunatamente sono riuscito a schivare il pugno del detenuto diretto sul mio naso". Gli episodi di– ben 19 da inizio 2024 – vanno di pari passo con lo stato di precaria salute dell’intero istituto, dando vita a un mix inesorabile che rende ...

