Ex autrice della De Filippi pubblica un libro | Maria in rubrica l’ho salvata con il nome La Belva

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Vanessa Collini Sermoneta è stata un’exdi molti programmi diDee ha lavorato per lei dal 1993 al 2020, poi ha deciso di sua spontanea volontà di licenziarsi. ExDeun, Figli diSi è raccontata in un’intervista rilasciata per TvBlog, in occasione dell’uscita delFigli di. Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island: Vanessa ha lavorato nei programmi diDe, poi ha deciso di lasciare la Fascino perché si è resa conto che i ritmi di lavoro erano troppo incalzanti e preferiva dedicare più tempo alla sua famiglia. L’ha raccontato ...