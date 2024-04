Maria De Filippi - la rivelazione di una ex autrice | La chiamavo la belv - è generosa ma esigente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuove interessanti rivelazioni suDe. A renderle pubbliche stavolta è Vanessa Collini Sermoneta,che ha lavorato con la conduttrice dal 1993 al 2020, in programmi come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. La donna ha rilasciato un’intervista a Massimo Galanto su TvBlog, in occasione dell’uscita del libro Figli di.Leggi anche: “Per voi Amici finisce qui”. Clamorosa doppia eliminazione, l’annuncio diDe: lacrime in casetta Le rivelazioni suDelavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. – racconta Vanessa Collini Sermoneta – Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Ad un certo punto, dopo essermi divertita lavorando a cose che per me sono fighe, mi sono resa ...