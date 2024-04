Ex autrice di Maria De Filippi scrive un libro - dopo essersi licenziata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Exdi molti programmi diDeha scritto unomaggio,, che si intitola Figli diSi intitola Figli diilscritto da un’exdi molti programmi diDe. Lei è Vanessa Collini Sermoneta In un’intervista rilasciata a TvBlog la donna ed exha dichiarato: “lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Per dire: mi sono sposata il 2 settembre 2020, di mercoledì. Il giorno prima ho lavorato fino alle 18 e il giornoalle 11 ero in ufficio perché si registravano due puntate di ...