Everywhere I go – Coincidenze d’amore - replica puntata in streaming del 26 aprile 2024 – Video Mediaset

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuovo appuntamento con la soap turcaI go –disponibile sulla piattaformaInfinity. Nell’episodio di oggi – venerdì 26– il famoso corteggiatore segreto non si presenta all’appuntamento con Selin, che rimane ad aspettarlo nello stesso ristorante dove si trova anche Demir. Le ragazze chiamano Burak affinché possa sostenere Selin, ma proprio in quel momento Demir si fa coraggio e decide di dichiararsi, suggellando il momento con un bacio. Ilper rivedere la quarantaduesima

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – martedì 23 aprile – Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato apertamente di essere innamorata di Demir, ma lui le impone di completare un ... Continua a leggere>>

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – mercoledì 24 aprile – Azmiye, Ayda e Merve, con l’aiuto della signora Firuze e della signora Leyla, perseverano nel progetto di suscitare la gelosia ... Continua a leggere>>

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – giovedì 25 aprile – Azmiye, Merve e Ayda continuano a inviare a Selin biglietti e regali spacciandosi per un suo segreto ammiratore, mentre Selin ... Continua a leggere>>

everywhere I Go anticipazioni, confusione alle stelle! Delusione per Selin - Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca "everywhere I Go - coincidenze d'amore" avranno l'opportunità di immergersi in un nuovo ...

everywhere I Go anticipazioni, Demir stabilisce nuove regole: inaspettata confessione di Ibo - Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca "everywhere I Go - coincidenze d'amore" avranno l'opportunità di immergersi in un nuovo ...

everywhere I Go – coincidenze d’amore, quante puntate ha - everywhere I Go – coincidenze d’amore, quante puntate ha La nuova romantic comedy turca sarà disponibile dal 1° marzo.

