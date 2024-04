Everywhere I go – Coincidenze d’amore - replica puntata in streaming del 23 aprile 2024 – Video Mediaset

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – martedì 16 aprile – alla Artemim sono in trepida attesa del verdetto di Demir sul licenziamento di Bora o Merve. Inutili sono i tentativi di rimuovere il divieto di avere relazioni sul posto di lavoro. Il Video Mediaset per rivedere la trentaquattresima puntata . (superguidatv)

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – mercoledì 17 aprile – il divieto delle relazioni sul posto di lavoro costringe Demir a scegliere tra i suoi principi e i suoi sentimenti. Selin piange disperata sul suo letto e Demir va a fare visita a Vedat. Il Video Mediaset per rivedere la trentacinquesima puntata . (superguidatv)

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – giovedì 18 aprile – Burak riporta a casa Selin dall’ospedale, ma lei è ancora confusa. Gli chiede di andarsene per poter dormire ancora un pò e decide di prendere un paio di sedativi in più per addormentarsi. Il Video Mediaset per rivedere la trentaseiesima puntata . (superguidatv)

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – venerdì 19 aprile – Selin, colta da tristezza, inizia a parlare con il ritratto di Demir. Mentre sono a casa, un buffo personaggio, un certo Bunyamin, suona alla loro porta. Il Video Mediaset per rivedere la trentasettesima puntata . (superguidatv)

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024 . Una settimana intensa, da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024 , è quella che si preannuncia per Everywhere I Go - Coincidenze d'amore , che vedrà incrociarsi diverse dichiarazioni d'amore . La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat viene pubblicata ... (movieplayer)

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – lunedì 22 aprile – Demir affronta i dipendenti della Artemim e ammette apertamente di convivere con Selin, spiegando di aver acquistato per errore la stessa casa della sua dipendente. Il Video Mediaset per rivedere la trentottesima puntata . (superguidatv)

Everywhere I Go anticipazioni, situazione complicata per Selin - Nel corso della puntata di domani i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity.ilsipontino

Everywhere I Go anticipazioni, tensioni e incontri inaspettati: Demir costretto a intervenire - Nel corso della puntata odierna i fan della serie televisiva turca "Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" avranno l'opportunità di immergersi in un nuovo ...ilsipontino

Intervista a Furkan Andiç, attore della serie tv Everywhere I go - Coincidenze d'amore - Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen) è la serie tv in streaming. La trama racconta di Demir (Furkan Andiç), giovane architetto che dal Giappone ritorna dopo tanti anni a Istanbul. Qua ...mauxa