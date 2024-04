Everywhere I go – Coincidenze d’amore - replica puntata in streaming del 25 aprile 2024 – Video Mediaset

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nuovo appuntamento con la soap turcaI go –disponibile sulla piattaformaInfinity. Nell’episodio di oggi – giovedì 25– Azmiye, Merve e Ayda continuano a inviare a Selin biglietti e regali spacciandosi per un suo segreto ammiratore, mentre Selin crede che glieli abbia mandati Demir. A causa di questo equivoco la ragazza si sente confusa quando invece Demir continua a trattarla con la solita freddezza, Ilper rivedere la quarantunesima

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – lunedì 22 aprile – Demir affronta i dipendenti della Artemim e ammette apertamente di convivere con ...

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – martedì 23 aprile – Selin vuole licenziarsi, visto che ora ha dichiarato apertamente di essere ...

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – mercoledì 24 aprile – Azmiye, Ayda e Merve, con l’aiuto della signora Firuze e della signora Leyla, ...

everywhere I Go anticipazioni, Demir stabilisce nuove regole: inaspettata confessione di Ibo - Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca "everywhere I Go - coincidenze d'amore" avranno l'opportunità di immergersi in un nuovo ...ilsipontino

everywhere I Go – coincidenze d’amore, quante puntate ha - everywhere I Go – coincidenze d’amore, quante puntate ha La nuova romantic comedy turca sarà disponibile dal 1° marzo.tvserial

everywhere I Go – coincidenze d’amore: Anticipazioni di Maggio 2024 e come guardare in streaming - La nuova serie televisiva turca, everywhere Go - coincidenze d'amore, sta catturando l'attenzione del pubblico italiano. Protagonista della serie è Aybüke ...occhioche