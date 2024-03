Ucraina | Shevchenko | “Ci vuole energia per festeggiare | ma siamo felici di aver dato felicità al paese”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Andriy, presidente della Federcalcio, ha parlato a Repubblica della qualificazione agli Europei colta dalla sua Nazionale: “molto contenti. Ma c’è anche tanta preoccupazione. E non ci è possibile nasconderlo. Ciper. Una volta esaurita l’adrenalina del campo, ci è rimasta una consapevolezza che non ci abbandona: quella di rappresentare unche vive un momento di enorme difficoltà”. Il ct Rebrov ha parlato di “vittoria importante per l’intero popolo” e l’ex bomber di Milan e Chelsea ha appoggiato questo concetto: “Non è retorica, è la realtà. Abbiamo regalato un piccolo momento dità al: soprattutto ai soldati che stavano guardando la partita. Il modo in cui abbiamo ...