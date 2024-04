Anna Tatangelo - chi è il figlio Andrea avuto con Gigi | È lui il mio successo più grande

Anna Tatangelo ed il giovane fidanzato Mattia Narducci sarebbero in crisi: gli inizi arrivano dai social dove se fino a poco tempo fa apparivano tantissimi scatti insieme, negli ultimi giorni non ci sono tracce del compagno di vita. La cantante sarà ospite a Stasera Tutto È Possibile, show condotto da Stefano De Martino in onda dalle 21:30 su Raidue. Archiviato il matrimonio con Gigi D’Alessio nel 2020, l’anno seguente l’interprete di ... (metropolitanmagazine)