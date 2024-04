Cos’è il burnout genitoriale e perché ci si sente più soli e vulnerabili dopo aver avuto un figlio | lo studio

Tris per Vincere: che cos’è, come funziona, come scrivere per partecipare, casting, orari tv e streaming - “Tris per Vincere” è la nuova incarnazione de “Il Gioco dei 9”, il celebre game show di Mediaset. Il programma, condotto da Nicola Savino, sarà trasmesso su TV8 dal 29 aprile 2024, dal lunedì al vener ...

Riso rosa come cibo del futuro: l'unione tra cereali e carne coltivata - Un gruppo di ricerca sudcoreano ha sviluppato un nuovo alimento ibrido, una fonte di proteine economica ed ecologica, nel tentativo di sviluppare un'opzione futura sostenibile ...

Da Embiid a Simona Ventura, cos’è la paralisi di Bell: sintomi e cure - Che cos'è la Paralisi di Bell, malattia che ha colpito Joel Embiid ma anche Simona Ventura: ecco quali sono i sintomi, quanto dura, le cause di questo disturbo.

