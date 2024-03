Volley serie B1 | turno di riposo per la Fgl-Zuma Ambra | occhio all’Ancona | Ma tutto può succedere»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gara complessa per l’Cavallini Pontedera che domenica attende al PalaZoli il Clementinadi Ancona con fischio d’inizio alle 18. "Ci attende una partita difficile – dice coach Cosimo Becucci – loro sono avanti di 10 punti, ma confidiamo nel fattore campo e nel sostegno del nostro pubblico per fare risultato. La nostra rivale deve affrontare una lunga trasferta e noi, giocando con il giusto atteggiamento e con la "fame" di punti che abbiamopuò". Le ospiti sono a quota 28 punti in sesta posizione, ma nel girone di ritorno hanno già incassato segnato 3 sconfitte di cui una al quinto set e una sola vittoria. Le’s girls sono al nono posto in corsa per la salvezza e provano a pareggiare i conti della sconfitta dell’andata per 3-0 sul parquet marchigiano. In campo lo ...