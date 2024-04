Eccellenza Civitanovese – Jesina con biglietto nominale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Biglietti in prevendita allo stadio Carotti esibendo un documento d’identità: venerdì 26 e sabato 27 aprile. Botteghini chiusi al Polisportivo di Civitanova JESI, 26 aprile 2024 – La Questura di Macerata ha fatto conoscere le proprie disposizioni per la partita di domenica pomeriggio, ultima di campionato, al Polisportivo di Civitanova tra i rossoblù e la(nella foto la gara d’andata dal sito). In sostanza ci sarà la possibilità per i tifosi leoncelli di assistere alla partita ma al tempo stesso ci sarà l’obbligo di prevendita con la posssibilità di acquistare ilpresso la segreteria dellaallo stadio Carotti esibendo un documento d’identità. L’orario sarà oggi venerdì 26 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00 e domani sabato 27 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ...