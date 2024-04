Il Made in Italy si celebra | il 15 aprile ecco la Giornata Nazionale dedicata all’eccellenza italiana

L’associazione di artigiani di eccellenza del sistema moda “Le Mani di Napoli” aderisce all’iniziativa lanciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy della “ Giornata nazionale del Made in ... (ildenaro)

Addio a Roberto Cavalli, lo stilista aveva 83 anni - Roberto Cavalli se n'e andato a 83 anni. Lo stilista italiano, padre di sei figli, l'ultimo dei quali ha appena un anno, è deceduto venerdì 12 aprile nella sua casa di Firenze.news.fidelityhouse.eu

Il 15 aprile si festeggia la prima Giornata nazionale del Made in Italy - ROMA – Il 15 aprile sarà la prima Giornata nazionale del Made in Italy. Istituita con l’omonimo disegno di legge verrà festeggiata ogni anno nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da ...dire

Il pane di Altamura Prodotto in Repubblica Ceca. I "tir degli orrori" fermati al confine - Made in Italy Meglio fake in Italy. Prosciutti modenesi prodotti in Danimarca, persino il pane di Altamura, dop, prodotto però in Repubblica Ceca. E ancora cosce di maiale danesi ...leggo