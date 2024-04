Freaks Out - dove è stato girato il film | Roma e non solo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024)Out, secondodiretto da Gabriele Mainetti, ènella maggior parte delle sue scene trae i suoi dintorni, anche se non sono mancate sequenze realizzate nella città di Viterbo, in Abruzzo ed in Calabria. Gli interni invece, sono stati completamente realizzati a presso i Videa Studios di Via Livigno, sempre nella capitale italiana. Come suggerisce Italy For Movies,Out inizia con una scena di circo e giostre al centro di Piazza San Lorenzo a Viterbo; si scorgono chiaramente la Cattedrale, la Loggia dei Papi e il Palazzo medievale, che andranno però in frantumi dopo un bombardamento tedesco generato dagli effetti speciali del. I quattro circensi Matilde, Cencio, Fulvio e Mario e il loro mentore Israel scappano da quella distruzione ...