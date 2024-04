Hercai – Amore e vendetta - dove è stato girato? Quante stagioni sono?

Lunedì 22 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “La scelta ”, secondo episodio della prima Stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta , trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) ... (ascoltitv)

Lunedì 15 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “ Destini incrociati ”, primo episodio della prima Stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta , trasmessa sul canale Real Time ... (ascoltitv)

No, a vedere il cast di Hercai-Amore e vendetta non saltano all’occhio volti particolarmente noti alla tv italiana. Gli e le interpreti della nuova serie tv turca in onda su Real Time a partire da ... (ascoltitv)