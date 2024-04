Da oggi più sole e caldo - ma il Primo maggio torna il maltempo

Tempo di lettura: 2 minutiBreak del maltempo in gran parte d’Italia nel fine settimana che si apre oggi : ma durerà poco, perchè da martedì sera piogge e temporali torneranno a colpire l’Italia, guastando anche, secondo le prime previsioni, il Primo maggio . Lo sottolinea Antonio Sanò, fondatore ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Discesa lunga, un po’ tortuosa, che si concluderà attorno ai -40 dal traguardo. 16.00 Mancano meno di 50 chilometri al traguardo! 15.58 Si evolve così la classifica GPM: 1 – HOLLMANN Juri 31 – 2 – MASNADA Fausto 23 – 3 new Vendrame Andrea 10 10 4 new ...

Continua a leggere>>