LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | c’è Vendrame in fuga con altri se - vicini al primo GPM di giornata

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 In archivio i primi 100 chilometri! Tra poco si comincia a salire. 15.18 Primi tre chilometri tra il 6 ed il 7%, poi quattro chilometri comodi prima di tornare tra il 6 e l’8% tra il settimo e il decimo chilometro. Altro falsopiano e ultimi 800 metri al 5%. 15.15 Salita suddivisa in più tronconi, con un paio di tratti lunghi in falsopiano che diminuiscono la pendenza totale. 15.12 Siamo sempre piùalla prima salita di, Les Mosses. 15.09 Rimane sui 3’50” il vantaggio di Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Thibau Nys (Lidl – Trek), Roger Adria (BORA – hansgrohe), Andrea(Decathlon AG2R La Mondiale Team), Sean Flynn (Team dsm-firmenich PostNL), Nikias Arndt (Bahrain – Victorious) e Zabier Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team). 15.06 ...

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 2-1 Game Nadal. Non passa il dritto inside out dell'azzurro. 40-30 Prima centrale vincente dell'iberico. 30-30 Scappa via il dritto dello spagnolo in ...

ultime notizie e risultati sulle Elezioni Regionali in Basilicata e tutti gli aggiornamenti dello spoglio in corso. affluenza definitiva al 49,8%. Segui la diretta di Corriere Continua a leggere>>

Inter-Toro, svolta storica in Serie A: la prima terna arbitrale è tutta al femminile - Prima volta storica nel massimo campionato italiano di calcio. Non sarà solo una festa per l'Inter e i tifosi nerazzurri la partita di domenica alle 12.30 a San ...

ISOLA DEI FAMOSI 2024 - Stravolgimenti al palinsesto Mediaset oggi, giovedì 25 aprile. In occasione delle Festa della Liberazione saltano tutti (o quasi) i programmi di Canale 5. Endless Love, Isola dei Famosi ...

