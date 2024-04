Cosa è successo a Sinner | colpito due volte da Thompson a Madrid - anche al volto – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nella giornata di domani Jannikfarà il proprio esordio nel Masters1000 di. L’altoatesino (n.2 del mondo) per la prima volta in carriera si presenta in un torneo della categoria 1000 da n.1 del seeding,che tra l’altro non era mai accaduta per nessun tennista del Bel Paese. Ci sarà un derby tricolore, dal momento che Jannik dovrà giocare contro l’amico Lorenzo Sonego. Un incontro, sulla carta, alla portata per, che nei quattro precedenti ha sempre sconfitto Sonny. Tuttavia, si tratta del primo incrocio sulla terra rossa. Mattone tritato che, probabilmente, rappresenta il vero ostacolo da superare per il 22enne pusterese. Non l’ha nascosto in queste settimane lo stesso Jannik, parlando di una superficie su cui fa più fatica ad adattarsi. A questo proposito, il n.2 ATP sta cercando di farsi ...