(Di sabato 20 aprile 2024) Jannikoccupa attualmente il secondo posto nelATP con 8.660 punti. Il tennista italiano ha scartato i 90 punti che aveva acquisito lo scorso anno con i quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona e si trova alle spalle del serbo Novak, che guida la graduatoria internazionale con 9.990 punti (ha perso i 45 guadagnati 52 settimane fa con i quarti all’ATP 250 di Banja Luka). Il fuoriclasse altoatesino, che ha distanziato lo spagnolo Carlos Alcaraz (8.145) e il russo Daniil Medvedev (7.085), continua la caccia al numero 1 del mondo. Le prossime due settimane saranno decisamente interessanti per Jannik, visto che guadagnerà sicuramente punti al Masters 1000 di. L’azzurro non si era presentato lo scorso anno nella capitale spagnola, dunque può incrementare il proprio ...

Sinner e la corsa al n.1 del ranking: cosa cambia senza Djokovic a Madrid e le proiezioni verso Roma - Jannik Sinner occupa attualmente il secondo posto nel ranking ATP con 8.660 punti. Il tennista italiano ha scartato i 90 punti che aveva acquisito lo ...oasport

Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Sinner testa di serie numero 1: è la prima volta nella storia per un italiano - Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Madrid. La notizia era già nell’aria da un po’ e adesso è ufficiale. Non c’è alcuna ragione medica dietro il forfait, ma semplici motivi personali. Co ...ilfattoquotidiano

Tennis, Djokovic rinuncia al Masters di Madrid: Sinner diventa la testa di serie n.1 - Il n.1 al mondo, Novak Djokovic, alla fine ha deciso di non presentarsi al torneo di Madrid, un Masters 1000 al via la prossima settimana che vedrà in campo molti tra i migliori giocatori del ranking.napolimagazine