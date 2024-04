Assunzione immediata in questo Comune | contratto a tempo indeterminato - i requisiti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 21 aprile 2024) Una nuova grande occasione per lavorare aarriva direttamente dalla bellissima Sicilia. Leggiamone le informazioni.Nello specifico, questa offerta di lavoro altro non è che un nuovo concorso indetto daldi Messina per l’di 100 Agenti di polizia locale i quali, appunto, saranno assunti a. Tutti coloro che vinceranno il concorso dovranno occuparsi della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada. Poi, dovranno prestare il servizio di vigilanza.Richiesti 100 Agenti di polizia locale a Messina – InformazioneOggi.itInoltre, dovranno intervenire in situazioni di grande emergenza e svolgere funzioni di polizia giudiziaria, stradale e anche ausiliare. Dovranno svolgere anche servizi di ordine, di ...